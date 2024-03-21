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Основные требования к документам, подаваемым для совершения нотариальных действий: разъяснение Минюста

16:44, 21 марта 2024
Перед походом к нотариусу следует позаботиться о том, чтобы данные документы отвечали всем требованиям.
Основные требования к документам, подаваемым для совершения нотариальных действий: разъяснение Минюста
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Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции разъяснило основные требования к документам, подаваемым для совершения нотариальных действий.

Так, документы, изложенные на двух и более листах, подаваемых для совершения нотариального действия, должны быть прошиты способом, что делает невозможным их разъединение без нарушения целостности, а листы пронумерованы (кроме случаев, когда такие документы выданы (получены) с помощью единых и государственных реестров, сведения которых обязательно используются нотариусом при совершении нотариального действия).

Тексты нотариально удостоверяемых сделок, заявлений, удостоверяемых копий (фотокопий) документов и выписок из них, тексты переводов и заявлений должны быть написаны понятно и четко, даты, касающиеся содержания удостоверяемых сделок, должны быть обозначены хотя бы один раз словами, а названия юридических лиц и их идентификационный код по данным Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц – предпринимателей и общественных формирований – без сокращений с указанием их местонахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, их место жительства и идентификационный номер по данным Государственного реестра физических лиц налогоплательщиков, кроме уполномоченных представителей юридических лиц, должны быть написаны полностью, а в случаях, предусмотренных законами, – с указанием даты их рождения.

Для совершения нотариальных действий не принимаются документы, не соответствующие требованиям законодательства или содержащие сведения, унижающие честь, достоинство и деловую репутацию физического лица или деловую репутацию юридического лица, имеющие подчистки или дописки, зачеркнутые слова или другие исправления, документы, тексты которых. невозможно прочесть в результате повреждения, а также документы, написанные карандашом.

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