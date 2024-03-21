В Харькове объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара 20 марта

В Харькове продолжается поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в производственное здание днем 20 марта.
Мэр Игорь Терехов сообщил, что погибли пять человек, пять человек считаются пропавшими без вести.
22 марта в Харькове объявят день траура по погибшим.
В знак скорби по погибшим 22 марта на домах и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в пятницу будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой.
Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, торговых заведениях, объектах общественного питания и т.д.
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