В Харькове объявлен День траура по погибшим в результате ракетного удара 20 марта

Погибли пять человек, пять человек числятся пропавшими без вести.

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В Харькове продолжается поисково-спасательная операция на месте попадания российской ракеты в производственное здание днем 20 марта.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что погибли пять человек, пять человек считаются пропавшими без вести.

22 марта в Харькове объявят день траура по погибшим.

В знак скорби по погибшим 22 марта на домах и сооружениях местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций в пятницу будет приспущен государственный флаг Украины с черной лентой.

Также будет запрещена развлекательная музыка на рынках, торговых заведениях, объектах общественного питания и т.д.

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