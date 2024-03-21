У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 20 березня

Загинуло п’ятеро людей, п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

Фото: Слобідський край

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У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російської ракети у виробничу будівлю вдень 20 березня.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що загинуло п’ятеро людей, п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

22 березня у Харкові оголосять день жалоби за загиблими.

На знак скорботи за загиблими 22 березня на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у п’ятницю буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

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