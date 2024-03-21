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НАЗК складатиме протоколи щодо порушення правил доброчесного лобіювання – кого вважатимуть за лобістів

Поки незрозуміло, кого будуть вважати лобістом – адже громадські організації, політичні партії, організації, які виконують проекти за кошти іноземних донорів та інші не входять у сфері дії закону.

Чи заборонять в Україні Telegram – нардеп Микола Княжицький внесе законопроект про його регулювання до Ради

Як зазначив ініціатор законопроекту – народний депутат Микола Княжицький, Telegram – «це російська мережа, з якої українці дізнаються новини».

Верховний Суд пояснив, які судові експерти можуть залучатися до проведення судових експертиз

За яких умов до судових експертиз, крім тих, що проводяться виключно державними спеціалізованими установами, можуть залучатися також судові експерти, які не є працівниками цих установ – позиція Верховного Суду.

Працівника, який мав бронювання, примусово мобілізували та відправили у військову частину: що вирішив суд

Суд встановив незаконність дій ТЦК та зазначив, що територіальні центри комплектування повинні обов’язково перевіряти наявність бронювання у військовозобов’язаних.

Опубліковано Звіт про виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема рекомендацій щодо судової реформи, документ

Як вказує Кабмін, найбільший прогрес – понад 90% – досягнутий у таких сферах, як інтелектуальна власність, юстиція, свобода, безпека, права людини.

  1. В Україні

У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 20 березня

16:28, 21 березня 2024
Загинуло п’ятеро людей, п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.
У Харкові оголошено День жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару 20 березня
Фото: Слобідський край
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У Харкові триває пошуково-рятувальна операція на місці влучання російської ракети у виробничу будівлю вдень 20 березня.

Міський голова Ігор Терехов повідомив, що загинуло п’ятеро людей, п’ять осіб вважаються зниклими безвісти.

22 березня у Харкові оголосять день жалоби за загиблими.

На знак скорботи за загиблими 22 березня на будинках та спорудах місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій у п’ятницю буде приспущено державний прапор України з чорною стрічкою.

Також буде заборонена розважальна музика на ринках, у торгових закладах, об'єктах громадського харчування тощо.

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