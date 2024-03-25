Персональні кабінети учасників НМТ-2023 тимчасово недоступні: назвали причину

Роботу персональних кабінетів учасників, які проходили НМТ у 2023 році, призупинено на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024 з метою уникнення непорозумінь.

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Персональні кабінети учасників національного мультипредметного тесту (НМТ) 2023 року тимчасово недоступні на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024. Про це повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

«Роботу персональних кабінетів учасників, які проходили НМТ у 2023 році, призупинено на період активної фази реєстрації вступників для участі в НМТ-2024 з метою уникнення непорозумінь. Проте не хвилюйтеся: у вкладці «Результати» буде доступна для формування у PDF-форматі ваша Інформаційна картка результатів НМТ», - йдеться в повідомленні.

Учасників НМТ минулого року просять зачекати зі входом до своїх кабінетів.

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