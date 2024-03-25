Персональные кабинеты участников НМТ-2023 временно недоступны: назвали причину

Работа персональных кабинетов участников, проходивших НМТ в 2023 году, приостановлена на период активной фазы регистрации поступающих для участия в НМТ-2024 во избежание недоразумений.

Фото: Unsplash

Персональные кабинеты участников национального мультипредметного теста (НМТ) 2023 временно недоступны на период активной фазы регистрации поступающих для участия в НМТ-2024. Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования.

«Работа персональных кабинетов участников, проходивших НМТ в 2023 году, приостановлена на период активной фазы регистрации поступающих для участия в НМТ-2024 во избежание недоразумений. Однако не беспокойтесь: во вкладке «Результаты» будет доступна для формирования в PDF-формате ваша Информационная карточка результатов НМТ», - говорится в сообщении.

Участников НМТ в прошлом году просят подождать со входом в свои кабинеты.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.