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ЗСУ атакували корабель «Костянтин Ольшанський» у окупованому Криму, — у ВМС розповіли деталі

09:25, 26 березня 2024
Захисники атакували корабель «Костянтин Ольшанський» українською ракетою «Нептун».
ЗСУ атакували корабель «Костянтин Ольшанський» у окупованому Криму, — у ВМС розповіли деталі
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Сили оборони України атакували десантний корабель росіян «Костянтин Ольшанський» ракетою «Нептун». Ушкодження судна уточнюються. Про це заявив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук у ефірі телеканалу FREEДOM.

Плетенчук заявив, що ЗСУ атакували корабель «Костянтин Ольшанський», який росіяни вкрали в України 2014 року під час окупації Криму.

Судно дев’ять років стояло у бухті, і росіяни почали розбирати його на запчастини. На 10 рік війни окупанти зрозуміли, що у них закінчуються великі десантні кораблі, тому протягом року відновили «Костянтин Ольшанський».

Речник ВМС також звернув увагу, що ворог хотів видати, що начебто відновив раніше пошкоджені Україною кораблі «Мінськ» чи «Оленегорський горняк». Але там пошкодження такі, що відновлення суден – під великим питанням.

«Корабель цей повинен був використовуватися Україною. Тому було прийняте рішення про ураження цієї одиниці нашим «Нептуном», – сказав Плетенчук.

Він зазначив, що ступінь пошкоджень ураженого корабля наразі визначається, однак судно точно наразі небоєздатне.

Окрім того, речник ВМС повідомив, що уражені напередодні російські великі десантні кораблі «Азов» та «Ямал» не зможуть виконувати бойові завдання найближчим часом, як і судно «Іван Хурс».

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