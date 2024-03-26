ВСУ атаковали корабль «Константин Ольшанский» в оккупированном Крыму, — в ВМС рассказали детали

Защитники атаковали корабль «Константин Ольшанский» украинской ракетой «Нептун».

Силы обороны Украины атаковали десантный корабль россиян «Константин Ольшанский» ракетой Нептун. Повреждения судна уточняются. Об этом заявил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телеканала FREEДOM.

Плетенчук заявил, что ВСУ атаковали корабль «Константин Ольшанский», который россияне украли у Украины в 2014 году во время оккупации Крыма.

Судно девять лет стояло в бухте, и россияне начали разбирать его на запчасти. На 10 год войны оккупанты поняли, что у них заканчиваются большие десантные корабли, поэтому в течение года восстановили «Константин Ольшанский».

Спикер ВМС также обратил внимание, что враг хотел выдать, что якобы восстановил ранее поврежденные Украиной корабли «Минск» или «Оленегорский горняк». Но там повреждения такие, что восстановление судов – под большим вопросом.

«Корабль этот должен был использоваться Украиной. «Поэтому было принято решение о поражении этой единицы нашим Нептуном», —сказал Плетенчук.

Он отметил, что степень повреждений пораженного корабля сейчас определяется, однако судно точно пока небоеспособно.

Кроме того, представитель ВМС сообщил, что пораженные накануне российские крупные десантные корабли «Азов» и «Ямал» не смогут выполнять боевые задания в ближайшее время, как и судно «Иван Хурс».

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