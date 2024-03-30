Практика судів
  1. В Україні

Мер Білої Церкви Геннадій Дикий заявив, що вступає до лав ЗСУ

20:00, 30 березня 2024
Він повідомив, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони.
Мер Білої Церкви Геннадій Дикий заявив, що вступає до лав ЗСУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міський голова Білої Церкви Київської області Геннадій Дикий заявив, що вступає до лав Збройних сил України. 

"Я ухвалив рішення вступити до лав ЗСУ та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", - заявив Дикий.

Він повідомив, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

Зазначимо, що Геннадій Дикий обіймав посаду мера міста з 2015 року. У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ - нагрудний знак "За сприяння війську". 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути підписані електронним цифровим підписом – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, чому залишають без розгляду та повертають скарги на суддів, які надійшли в електронному виді.

На державній службі необхідно застосовувати штучний інтелект – НАДС

У НАДС шукають способи підвищення якості управлінських процесів на публічній службі.

«Це у вас що попало! Це не що попало, а моя позиція» — як Рада правосуддя затверджувала зміни у власному Секретаріаті

У Секретаріаті Вищої ради правосуддя створять нові підрозділи, однак задоволеними залишилися не всі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді