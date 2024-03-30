Мер Білої Церкви Геннадій Дикий заявив, що вступає до лав ЗСУ

Він повідомив, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони.

Міський голова Білої Церкви Київської області Геннадій Дикий заявив, що вступає до лав Збройних сил України.

"Я ухвалив рішення вступити до лав ЗСУ та із сотнями тисяч наших співгромадян стати на захист держави. Я дуже люблю нашу Білоцерківську громаду і так само люблю Україну", - заявив Дикий.

Він повідомив, що має військове звання офіцера протиповітряної оборони, а також військову спеціальність.

Зазначимо, що Геннадій Дикий обіймав посаду мера міста з 2015 року. У грудні 2023 року він отримав відзнаку Головнокомандувача ЗСУ - нагрудний знак "За сприяння війську".

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