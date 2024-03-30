Практика судов
  1. В Украине

Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий заявил, что вступает в ряды ВСУ

20:00, 30 марта 2024
Он сообщил, что имеет воинское звание офицера противовоздушной обороны
Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий заявил, что вступает в ряды ВСУ
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мэр Белой Церкви Киевской области Геннадий Дикий заявил, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины.

"Я принял решение вступить в ряды ВСУ и с сотнями тысяч наших сограждан стать в защиту государства. Я очень люблю нашу Белоцерковскую общину и так же люблю Украину", - заявил Дикий.

Он сообщил, что имеет воинское звание офицера противовоздушной обороны, а также военную специальность.

Отметим, что Геннадий Дикий занимал должность мэра города с 2015 года. В декабре 2023 года он получил награду Главнокомандующего ВСУ – нагрудный знак "При содействии войску".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд определил, можно ли закрыть уголовное дело, где потерпевший указывает на конкретное лицо, совершившее преступление в отношении него, по причине неустановления нарушителя

Верховный Суд: Закрытие уголовного производства, в котором потерпевший, отмечая, что уголовное правонарушение совершено конкретными лицами, на которых непосредственно указывает органу досудебного расследования, на основании п. 3-1 ч. 1 ст. 284 УПК является существенным нарушением требований УПК.

Верховная Рада снова попытается рассмотреть законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа

Ранее законопроект о штрафах за нарушение комендантского часа отправили на повторное второе чтение

Стало известно, когда НАБУ может получить полномочия прослушивать телефонные разговоры и собственных экспертов

Меморандум с МВФ предусматривает предоставление НАБУ полномочий по перехвату коммуникаций, в частности прослушивания телефонных разговоров.

Стало известно, что бронирование кого из госслужащих и правоохранителей поддержал Комитет

Комитет по нацбезопасности поддержал поправку, которая вносит изменения в законопроект о мобилизации в части бронирования госслужащих, работников Нацполиции, НАБУ, ГБР и других.

Жалобы на судей, которые подаются в электронном виде, должны быть подписаны электронной цифровой подписью – ВСП

В Высшем совете правосудия сообщили, почему оставляют без рассмотрения и возвращают жалобы на судей, которые поступили в электронном виде.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус ограничено пригодных отменят: как это повлияет на мобилизацию
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді