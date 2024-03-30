Мэр Белой Церкви Геннадий Дикий заявил, что вступает в ряды ВСУ

Он сообщил, что имеет воинское звание офицера противовоздушной обороны

Мэр Белой Церкви Киевской области Геннадий Дикий заявил, что вступает в ряды Вооруженных сил Украины.

"Я принял решение вступить в ряды ВСУ и с сотнями тысяч наших сограждан стать в защиту государства. Я очень люблю нашу Белоцерковскую общину и так же люблю Украину", - заявил Дикий.

Он сообщил, что имеет воинское звание офицера противовоздушной обороны, а также военную специальность.

Отметим, что Геннадий Дикий занимал должность мэра города с 2015 года. В декабре 2023 года он получил награду Главнокомандующего ВСУ – нагрудный знак "При содействии войску".

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.