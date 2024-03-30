Сербия поднимала истребители из-за неизвестного аппарата в 100 км от столицы

В небо поднимали МиГ-29 из-за неизвестного летательного аппарата над Валево.

30 марта в Сербии поднимали в небо истребители МиГ-29 из-за обнаружения неизвестного летательного аппарата над Валево. Этот город расположен примерно в 100 километрах юго-западнее столицы страны Белграда. Об этом сообщает Министерство обороны Сербии.

Аппарат был зафиксирован на высоте 5500 метров над Валево в субботу в 10:39 Силами по контролю и защите суверенитета воздушного пространства страны.

За воздушным пространством продолжали следить ракетные подразделения сил ПВО.

"Во время наведения очередной пары самолетов в зону перехвата цель была утрачена от отражения указателей РЛС. Истребители продолжили полет и обследовали зону согласно процедуре с целью уточнения ситуации", - рассказали в Минобороны Сербии.

Позже военные самолеты вернулись на аэродром базирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.