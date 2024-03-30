31 марта часть украинцев будет отмечать Пасху: традиции и запреты

Христиане западного обряда будут отмечать Пасху 31 марта.

Пасха – это самый важный в христианском календаре и очень древний по происхождению праздник. В этот день христиане вспоминают о воскресении Иисуса Христа через 3 дня после его казни на кресте.

Дата праздника исчисляется по лунному календарю и ежегодно меняется. В православных Пасха в этом году наступает 5 мая, а католическая Пасха отмечается уже в это воскресенье, 31 марта.

Готовиться к торжествам начинают заранее. Перед Пасхой украинцы занимаются генеральной уборкой дома, моют окна и стирают постельное белье, режут домашнюю птицу и скот на мясо. Традиционно к празднику готовят мясные блюда (колбаски, студень, голубцы) и яйца-крашенки, но во время поста их не едят. На десерт выпекают куличи сдобные.

В день Воскресения верующие посещают храм, где освящают продукты для праздничного ужина. За столом собираются всей семьей, угощая друг друга куличами. На празднике популярны игры и развлечения, связанные с пасхальными яйцами.

Также к празднику у украинцев есть праздничное поздравление. На протяжении всех пасхальных праздников (т.е. от Пасхи до Троицы) православные верующие приветствуются словами: "Христос Воскрес!" - "Поистине Воскрес!".

Запреты на Пасху такие же, как и на любой другой великий церковный праздник. В Воскресение Христово нельзя:

заниматься тяжелым физическим трудом;

ругаться, оскорблять других людей, завидовать и желать зла;

осуждать людей за спиной и раскрывать их тайны;

заниматься гаданиями, ритуалами и обрядами;

выбрасывать освященные продукты в мусорное ведро;

отказывать в помощи.

Также в первую неделю после Пасхи священнослужители не рекомендуют жениться и венчаться.

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