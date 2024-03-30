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31 березня частина українців відзначатиме Великдень: традиції та заборони

19:18, 30 березня 2024
Християни західного обряду відзначатимуть Великдень 31 березня.
31 березня частина українців відзначатиме Великдень: традиції та заборони
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Великдень - це найважливіше у християнському календарі і дуже давнє за походженням свято. Цього дня християни згадують воскресіння Ісуса Христа через 3 дні після його страти на хресті.

Дата свята обчислюється за місячним календарем і щороку змінюється. У православних Великдень цього року настає 5 травня, а католицький Великдень відзначається вже цієї неділі, 31 березня.

Готуватися до урочистостей починають заздалегідь. Перед Великоднем українці займаються генеральним прибиранням у будинку, миють вікна та перуть постільну білизну, ріжуть свійську птицю та худобу на м'ясо. Традиційно до свята готують м'ясні страви (ковбаски, холодець, голубці) та яйця-крашанки, але під час посту їх не їдять. На десерт випікають паски здобні.

У день Воскресіння віруючі відвідують храм, де освячують продукти для святкової вечері. За столом збираються всією сім'єю, пригощаючи один одного пасками. На свято популярні ігри та розваги, пов'язані з великодніми яйцями.

Також до свята українці мають святкове вітання. Протягом усіх пасхальних свят (тобто від Великодня до Трійці) православні віруючі вітаються зі словами: "Христос Воскрес!" - "Воістину Воскрес!".

Заборони на Великдень такі ж, як і на будь-яке інше велике церковне свято. У Воскресіння Христове не можна:

  • займатися важкою фізичною працею;
  • лаятися, ображати інших людей, заздрити і бажати зла;
  • засуджувати людей за спиною і розкривати їхні таємниці;
  • займатися ворожінням, ритуалами і обрядами;
  • викидати освячені продукти у відро для сміття;
  • відмовляти в допомозі.

Також в перший тиждень після Великодня священнослужителі не рекомендують одружуватися і вінчатися.

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