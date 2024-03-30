Практика судів
  1. У світі

Сербія піднімала винищувачі через невідомий апарат за 100 км від столиці

21:23, 30 березня 2024
В небо піднімали МіГ-29 через невідомий літальний апарат над Валєво.
Сербія піднімала винищувачі через невідомий апарат за 100 км від столиці
Фото: Reuters
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

30 березня у Сербії піднімали у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над Валєво. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда. Про це інформує Міністерство оборони Сербії.

Апарат був зафіксований на висоті 5500 метрів над Валєво у суботу о 10:39 Силами з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни.

За повітряним простором продовжували стежити ракетні підрозділи сил ППО.

"Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації", - розповіли в Міноборони Сербії.

Пізніше військові літаки повернулися на аеродром базування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховний Суд визначив, чи можна закрити кримінальну справу, де потерпілий вказує на конкретну особу, що вчинила злочин стосовно нього, з підстави невстановлення порушника

Верховний Суд: Закриття кримінального провадження, у якому потерпілий, зазначаючи про те, що кримінальне правопорушення вчинено конкретними особами, на яких безпосередньо вказує органу досудового розслідування, на підставі п. 3-1 ч. 1 ст. 284 КПК є істотним порушенням вимог КПК.

Верховна Рада знов спробує розглянути законопроект про штрафи за порушення комендантської години

Раніше законопроект про штрафи за порушення комендантської години відправили на повторне друге читання.

Стало відомо, коли НАБУ може отримати повноваження прослуховувати телефонні розмови і власних експертів

Меморандум з МВФ передбачає надання НАБУ повноважень щодо перехоплення комунікацій, зокрема прослуховування телефонних розмов.

Стало відомо, бронювання кого з держслужбовців та правоохоронців підтримав Комітет

Комітет з нацбезпеки підтримав поправку, яка вносить зміни до законопроекту про мобілізацію в частині бронювання держслужбовців, працівників Нацполіції, НАБУ, ДБР та інших.

Скарги на суддів, які подаються в електронному вигляді, мають бути підписані електронним цифровим підписом – ВРП

У Вищій раді правосуддя повідомили, чому залишають без розгляду та повертають скарги на суддів, які надійшли в електронному виді.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Статус обмежено придатних скасують: як це вплине на мобілізацію
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Фролова
    Ірина Фролова
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Анзор Саадулаєв
    Анзор Саадулаєв
    суддя Шевченківського районного суду міста Києва
  • Ігор Качур
    Ігор Качур
    суддя Окружного адміністративного суду міста Києва
  • Ольга Медуниця
    Ольга Медуниця
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Олексій Осіян
    Олексій Осіян
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді