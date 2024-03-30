Сербія піднімала винищувачі через невідомий апарат за 100 км від столиці

В небо піднімали МіГ-29 через невідомий літальний апарат над Валєво.

Фото: Reuters

30 березня у Сербії піднімали у небо винищувачі МіГ-29 через виявлення невідомого літального апарата над Валєво. Це місто розташоване приблизно за 100 кілометрів на південний захід від столиці країни Белграда. Про це інформує Міністерство оборони Сербії.

Апарат був зафіксований на висоті 5500 метрів над Валєво у суботу о 10:39 Силами з контролю та захисту суверенітету повітряного простору країни.

За повітряним простором продовжували стежити ракетні підрозділи сил ППО.

"Під час наведення чергової пари літаків у зону перехоплення ціль була втрачена від відбиття покажчиків РЛС. Винищувачі продовжили політ і обстежили зону згідно з процедурою з метою уточнення ситуації", - розповіли в Міноборони Сербії.

Пізніше військові літаки повернулися на аеродром базування.