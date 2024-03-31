Росіяни атакували Україну ракетами та «шахедами»: скільки повітряних цілей збили ЗСУ

31 березня ЗСУ збили 9 ракет та 9 ударних БПЛА.

У ніч на 31 березня російські окупанти атакували Україну 14-ма крилатими ракетами Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95мс, 11-ма ударними БпЛА типу «Shahed», балістичною ракетою «Іскандер-М» та керованою авіаційною ракетою Х-59. Про це повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Він зазначив, що до відбиття повітряного нападу залучались зенітні ракетні підрозділи та винищувальна авіація Повітряних Сил, мобільні вогневі групи, засоби радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

В результаті протиповітряного бою ЗСУ знищили 18 повітряних цілей: 9 крилатих ракет Х-101/Х-555 та 9 ударних БпЛА «Shahed-136/131».

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