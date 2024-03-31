Россияне атаковали Украину ракетами и «шахедами»: сколько воздушных целей сбили ВСУ

31 марта ВСУ сбили 9 ракет и 9 ударных БПЛА.

В ночь на 31 марта российские оккупанты атаковали Украину 14-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95мс, 11-ю ударными БпЛА типа «Shahed», баллистической ракетой «Искандер-М» и управляемой авиационной ракетой Х-59. Об этом сообщил командующий Воздушными Силами генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он отметил, что к отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.

В результате противовоздушного боя ВСУ уничтожили 18 воздушных целей: 9 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 9 ударных БпЛА «Shahed-136/131».

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