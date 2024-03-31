На Одещині запровадили аварійні відключення світла

Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення світла.

Фото: freepik.com

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У неділю, 31 березня, внаслідок пошкодження обладнання енергетики в Одесі та прилеглих районах запровадили аварійні відключення світла. Про це повідомили у пресслужбі «Укренерго».

Зазначається, що у ніч на 31 березня ворог атакував високовольтні підстанції в південному регіоні України.

«Через пошкодження обладнання енергетики були вимушені застосувати аварійні відключення в місті Одеса та прилеглих районах», - пише «Укренерго».

Також там додають, що при зростанні споживання їх обсяг може збільшуватись.

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