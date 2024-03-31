В Одесской области ввели аварийные отключения света

Из-за повреждений оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения света.

Фото: freepik.com

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В воскресенье, 31 марта, в результате повреждения оборудования энергетики в Одессе и близлежащих районах ввели аварийные отключения света. Об этом сообщили в пресс-службе «Укрэнерго».

Отмечается, что в ночь на 31 марта враг атаковал высоковольтные подстанции в южном регионе Украины.

«По причине повреждения оборудования энергетики были вынуждены применить аварийные отключения в городе Одесса и близлежащих районах», - пишет «Укрэнерго».

Также добавляют, что при росте потребления их объем может увеличиваться.

Ранее сообщалось, что 31 марта россияне атаковали Украину ракетами и «шахедами».

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