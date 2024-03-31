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Зеленский поздравил украинцев и всех христиан, которые сегодня празднуют Пасху

10:20, 31 марта 2024
31 марта христиане западного обряда отмечают Воскресение Иисуса Христа – Пасху – один из важнейших церковных праздников года.
Зеленский поздравил украинцев и всех христиан, которые сегодня празднуют Пасху
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Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев и всех христиан, которые сегодня отмечают Пасху.

Глава государства отметил, что этот праздник, напоминающий нам о силе духа, «которая не позволит тьме победить. Не даст омрачить свободу. И объединяющая – объединяющая семьи, народы и континенты».

«Не бывает сейчас ночи и дня, когда российский террор не пытался сломить нашу жизнь. Этой ночью – снова ракеты, снова «шахеды» против людей.

Но мы защищаемся, мы выдерживаем, наш дух не сдается и знает, что можно предотвратить гибель. Жизнь может победить.

Пусть сегодня будут услышаны все молитвы о защите от зла. Пусть вера объединяет все добрые сердца и укрепляет тех, кто защищает свой дом. И пусть ближе станет настоящий мир для всей нашей Украины и всех народов, страдающих от войн.

Тихой Пасхи!», - сказал Президент.

Напомним, 31 марта христиане западного обряда – в частности католики и протестанты – отмечают Пасху, самый большой праздник в церковном календаре. При этом христианам восточного обряда – православным и греко-католикам – ждать праздника еще больше месяца.

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