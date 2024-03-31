В Румынию на резиновой лодке: пограничники задержали уклонистов и переправителей

За свои услуги переправители брали с мужчин 2000 долларов.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Измаильского отряда задержали преступления группу, занимавшуюся незаконной переправкой лиц через границу. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Мероприятия по ликвидации преступного канала проходили одновременно на двух локациях – на побережье реки Дунай, вблизи острова Кислицкий, и в одном из населенных пунктов приграничья.

Организатора задержали «на горячем», при попытке переправки им на резиновой лодке через реку Дунай двух мужчин призывного возраста. Пособник же было задержан при получении средств за предоставленные услуги, которые стоили каждому клиенту 2 тыс. долларов США.

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