До Румунії на гумовому човні: прикордонники затримали ухилянтів і переправників

За свої послуги переправники брали з чоловіків 2 000 доларів.

Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Ізмаїльського загону затримали злочину групу, яка займалась незаконним переправленням осіб через кордон. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

Заходи щодо ліквідації злочинного каналу відбувались одночасно на двох локаціях – на узбережжі річки Дунай, поблизу острова Кислицький, та в одному з населених пунктів прикордоння.

Організатора затримали на гарячому, при спробі переправлення ним на гумовому човні через річку Дунай двох чоловіків призовного віку. Посібника ж затримали при отримані коштів за надані послуги, що вартували кожному клієнту 2 тис. доларів США.

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