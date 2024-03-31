Зеленський привітав українців і всіх християн, які сьогодні святкують Великдень

31 березня християни західного обряду відзначають Воскресіння Ісуса Христа – Великдень – одне з найважливіших церковних свят року.

Президент Володимир Зеленський привітав українців і всіх християн, які сьогодні відзначають Великдень.

Глава держави зазначив, що це свято, що нагадує нам про силу духу, «яка не дозволить темряві перемогти. Не дасть затьмарити волю. І яка об’єднує – об’єднує сім’ї, народи та континенти».

«Не буває зараз ночі й дня, коли російський терор не намагався б зламати наше життя. Цієї ночі – знову ракети, знову «шахеди» проти людей.

Але ми захищаємось, ми витримуємо, наш дух не здається і знає, що можна відвернути загибель. Життя може перемогти.

Хай сьогодні будуть почуті всі молитви про захист від зла. Хай віра єднає всі добрі серця та зміцнює тих, хто захищає свій дім. І хай ближчим стане справжній мир для всієї нашої України та всіх народів, які страждають від воєн.

Тихого Великодня!», - сказав Президент.

Нагадаємо, 31 березня християни західного обряду – зокрема католики та протестанти – відзначають Великдень, найбільше свято у церковному календарі. При цьому християнам східного обряду – православним та греко-католикам – чекати свята ще понад місяць.

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