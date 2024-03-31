Вибух у будинку у Білій Церкві: розпочато досудове розслідування

Правоохоронці та рятувальники проводять необхідні заходи щодо встановлення обставин спричиненого вибуху.

Поліція Київської області повідомила, що розпочали досудове розслідування за фактом вибуху в будинку Білої Церкви. Про це поінформували у пресслужбі відомства.

У поліції нагадали, що 30 березня внаслідок вибуху відбулося займання будівлі з другого по пʼятий поверхи. Під час огляду помешкань були виявлені тіла двох людей.

Правоохоронці провели огляд місця події, а криміналісти-спеціалісти зафіксували сліди кримінального правопорушення.

Слідчі за процесуального керівництва Білоцерківської окружної прокуратури розпочали досудове розслідування за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України).

Наразі правоохоронці та рятувальники проводять необхідні заходи щодо встановлення обставин спричиненого вибуху.

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