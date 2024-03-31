Взрыв в доме в Белой Церкви: начато досудебное расследование

Правоохранители и спасатели проводят необходимые мероприятия по установлению обстоятельств вызванного взрыва.

Полиция Киевской области сообщила, что начато досудебное расследование по факту взрыва в доме в Белой Церкви. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В полиции напомнили, что 30 марта в результате взрыва произошло возгорание здания со второго по пятый этажи. Во время осмотра жилищ были обнаружены тела двух человек.

Правоохранители провели осмотр места происшествия, а криминалисты-специалисты зафиксировали следы уголовного преступления.

Следователи процессуального руководства Белоцерковской окружной прокуратуры начали досудебное расследование по факту нарушения установленных законодательством требований пожарной или техногенной безопасности (ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Правоохранители и спасатели проводят необходимые мероприятия по установлению обстоятельств вызванного взрыва.

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