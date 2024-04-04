Удар по бійцях 128-ї бригади в Запорізькій області: в СБУ кажуть, що хакери рф могли зламати месенджери військових

У Службі безпеки вважають, що рф змогла навести ракету на місце шикування бійців 128 бригади завдяки технічному проникненню в пристрій.

Фото: Олександр Панченко

Причиною удару окупантів по бійцях 128-ї окремої гірничо-штурмової бригади, який стався минулого року в Запорізькій області, міг бути злам месенджерів військових російськими хакерами. Про це повідомив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк в інтерв'ю "Укрінформ".

За його словами, під час розслідування загибелі бійців 128 бригади СБУ дізналася, що на один із пристроїв, де був месенджер Signal, надійшло повідомлення про конкретну дату та місце шикування військовослужбовців, куди і прилетіла ракета.

Також він додав, що що наразі російські хакери, зокрема з угруповання "Армагедон", проводять масову розсилку фішингових повідомлень з метою зламу пристроїв військових.

Нагадаємо, що в листопаді рф завдала удару по скупченню військових 128 ОГШБ під час нагородження у прифронтовому селі Запорізькій області. Загинули 19 бійців.

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