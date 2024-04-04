Удар по бойцам 128-й бригады в Запорожской области: в СБУ говорят, что хакеры рф могли взломать мессенджеры военных

В Службе безопасности считают, что рф смогла навести ракету на место построения бойцов 128 бригады благодаря техническому проникновению в устройство.

Фото: Александр Панченко

Причиной удара оккупантов по бойцам 128-й отдельной горно-штурмовой бригады, произошедшем в прошлом году в Запорожской области, мог быть слом мессенджеров военных российскими хакерами. Об этом сообщил начальник Департамента кибербезопасности СБУ Илья Витюк в интервью "Укринформу".

По его словам, в ходе расследования гибели бойцов 128 бригады СБУ узнала, что на одно из устройств, где находился мессенджер Signal, поступило сообщение о конкретной дате и месте построения военнослужащих, куда и прилетела ракета.

Также он добавил, что сейчас российские хакеры, в частности из группировки "Армагедон", проводят массовую рассылку фишинговых сообщений с целью взлома устройств военных.

Напомним, что в ноябре рф нанесла удар по скоплению военных 128 ОГШБ во время награждения в прифронтовом селе Запорожской области. Погибли 19 человек.

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