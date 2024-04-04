НАЗК назвало політичні партії, які не подали звіти — їх понад 200

Загалом політичні партії подали до НАЗК майже 14 300 звітів, але деякі партії не прозвітували.

Національне агентство з питань запобігання корупції нагадало, що 26 березня 2024 року завершилося звітування політичних партій за 2020–2023 роки. Звіти про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру (далі – звіти) за чотири роки були зобов'язані подати парламентські партії, які отримують кошти державного фінансування, а всі інші партії мали подати звіти за IV квартал 2023 року (або у випадку обрання річного варіанту – звіт за 2023 рік).

Загалом політичні партії (центральні офіси та регіональні осередки) подали до НАЗК майже 14 300 звітів. Проте понад 220 партій не прозвітували.

Відповідно до ч. 20 ст. 17 Закону України «Про політичні партії в Україні», Національне агентство зобов’язане протягом десяти календарних днів з дня завершення строку на подання звітів оприлюднити на офіційному вебсайті список політичних партій, які не подали свої звіти у визначений строк, та забезпечити притягнення винних осіб до відповідальності, передбаченої законом.

Відповідальність за неподання звітів передбачено ст. 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Порушення тягне за собою накладення штрафу від 300 до 400 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 5 100 до 6 800 грн.

У НАЗК нагадали, непарламентські партії мають подати звіти за 2020-2022 роки – до 26 квітня 2024 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.