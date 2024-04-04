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НАПК назвало политические партии, которые не подали отчеты — их более 200

15:22, 4 апреля 2024
В целом политические партии подали в НАПК почти 14 300 отчетов, но некоторые партии не отчитались.
НАПК назвало политические партии, которые не подали отчеты — их более 200
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Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что 26 марта 2024 года завершилась отчетность политических партий за 2020–2023 годы. Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее – отчеты) за четыре года были обязаны подать парламентские партии, получающие средства государственного финансирования, а все остальные партии должны были подать отчеты за IV квартал 2023 года (или в случае избрания годового варианта – отчет за 2023 год).

В целом политические партии (центральные офисы и региональные организации) подали в НАПК почти 14 300 отчетов. Однако более 220 партий не отчитались.

Согласно ч. 20 ст. 17 Закона Украины «О политических партиях в Украине», Национальное агентство обязано в течение десяти календарных дней со дня завершения срока на представление отчетов обнародовать на официальном вебсайте список политических партий, которые не подали свои отчеты в установленный срок, и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом.

Ответственность за непредставление отчетов предусмотрена ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение влечет наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

В НАПК напомнили, что непарламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы – до 26 апреля 2024 года.

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