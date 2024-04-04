НАПК назвало политические партии, которые не подали отчеты — их более 200

В целом политические партии подали в НАПК почти 14 300 отчетов, но некоторые партии не отчитались.

Национальное агентство по предотвращению коррупции напомнило, что 26 марта 2024 года завершилась отчетность политических партий за 2020–2023 годы. Отчеты об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера (далее – отчеты) за четыре года были обязаны подать парламентские партии, получающие средства государственного финансирования, а все остальные партии должны были подать отчеты за IV квартал 2023 года (или в случае избрания годового варианта – отчет за 2023 год).

В целом политические партии (центральные офисы и региональные организации) подали в НАПК почти 14 300 отчетов. Однако более 220 партий не отчитались.

Согласно ч. 20 ст. 17 Закона Украины «О политических партиях в Украине», Национальное агентство обязано в течение десяти календарных дней со дня завершения срока на представление отчетов обнародовать на официальном вебсайте список политических партий, которые не подали свои отчеты в установленный срок, и обеспечить привлечение виновных лиц к ответственности, предусмотренной законом.

Ответственность за непредставление отчетов предусмотрена ст. 212-21 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Нарушение влечет наложение штрафа от 300 до 400 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть от 5 100 до 6 800 грн.

В НАПК напомнили, что непарламентские партии должны подать отчеты за 2020-2022 годы – до 26 апреля 2024 года.

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