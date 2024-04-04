Легендарная группа KISS продала права на свою музыку и образы за $300 миллионов

Музыканты вернется на сцену в виде аватаров.

Легендарная рок-группа KISS продала права на свою музыку, а также имя, изображения и образы шведской компании Pophouse, основанной участником группы Abba Берном Ульвеусом. Об этом сообщает Financial Times.

Соглашение, которое было объявлено 4 апреля, оценивается примерно в $300 миллионов.

Как известно, к 2027 году Pophouse хочет создать шоу с виртуальными аватарами музыкантов KISS.

Pophouse планирует создать шоу с аватарами участников Kiss, подобное Abba Voyage, лондонскому шоу, где цифровые версии участников шведской группы исполняют свои хиты.

Компания не раскрывает условий соглашения, заключенного с KISS, однако обещает держать музыкантов в центре внимания общественности в течение многих лет после завершения живых выступлений. Кроме того, это должно разблокировать новую аудиторию для группы и источники доходов. Музыкальные права приносят доход от стриминга и продаж записей, но инвесторы также могут получить больше через продажу лицензионных сделок для фильмов и телешоу.

Ранее мы писали, что группа KISS дала свой последний концерт, которым завершила 50-летнюю карьеру.

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