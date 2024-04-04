Легендарний гурт KISS продав права на свою музику та образи за $300 мільйонів

Музиканти повернеться на сцену у вигляді аватарів.

Легендарний рок-гурт KISS продав права на свою музику, а також імʼя, зображення та образи шведській компанії Pophouse, яка заснована учасником групи Abba Бьорном Ульвеусом. Про це повідомляє Financial Times.

Угода, яка була оголошена 4 квітня, оцінюється приблизно в $300 мільйонів.

Як відомо, до 2027 року Pophouse хоче створити шоу з віртуальними аватарами музикантів KISS.

Pophouse планує створити шоу з аватарами учасників Kiss, подібне до Abba Voyage, лондонського шоу, де цифрові версії учасників шведської групи виконують свої хіти.

Компанія не розкриває умов угоди, яку уклали з KISS, однак обіцяє тримати музикантів у центрі уваги громадськості протягом багатьох років після завершення живих виступів. Крім цього, це має розблокувати нову аудиторію для гурту й джерела доходів. Музичні права приносять дохід від стримінгу та продажу записів, але інвестори також можуть отримати більше через продаж ліцензійних угод для фільмів і телешоу.

Раніше ми писали, що гурт KISS дав свій останній концерт, яким завершив 50-річну кар'єру.

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