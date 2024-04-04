Практика судів
  1. У світі

Легендарний гурт KISS продав права на свою музику та образи за $300 мільйонів

20:36, 4 квітня 2024
Музиканти повернеться на сцену у вигляді аватарів.
Легендарний гурт KISS продав права на свою музику та образи за $300 мільйонів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Легендарний рок-гурт KISS продав права на свою музику, а також імʼя, зображення та образи шведській компанії Pophouse, яка заснована учасником групи Abba Бьорном Ульвеусом. Про це повідомляє Financial Times.

Угода, яка була оголошена 4 квітня, оцінюється приблизно в $300 мільйонів.

Як відомо, до 2027 року Pophouse хоче створити шоу з віртуальними аватарами музикантів KISS.

Pophouse планує створити шоу з аватарами учасників Kiss, подібне до Abba Voyage, лондонського шоу, де цифрові версії учасників шведської групи виконують свої хіти.

Компанія не розкриває умов угоди, яку уклали з KISS, однак обіцяє тримати музикантів у центрі уваги громадськості протягом багатьох років після завершення живих виступів. Крім цього, це має розблокувати нову аудиторію для гурту й джерела доходів. Музичні права приносять дохід від стримінгу та продажу записів, але інвестори також можуть отримати більше через продаж ліцензійних угод для фільмів і телешоу.

Раніше ми писали, що гурт KISS дав свій останній концерт, яким завершив 50-річну кар'єру.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний кабінет створять на кожного військовозобов’язаного – Міноборони

Міноборони планує запустити електронний кабінет військовозобов'язаного влітку 2024 року – його створять на кожного військовозобов'язаного, незалежно від того, чи буде він або вона ним користуватися.

Конкурсна комісія буде шукати нового члена ВККС замість Романа Ігнатова

До ВККС оголосять конкурс на вакансію після звільнення Романа Ігнатова, який був головою Комісії.

Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних – прямий ефір на Право ТВ

4 квітня о 19:30 запрошуємо доєднатися до прямої трансляції з теми «Зміни до військового обліку: нові правила ведення електронного реєстру військовозобов’язаних. Переогляд обмежено придатних. Які наслідки прийняття цих новацій та в чому полягають ризики порушення прав громадян?».

Дональд Трамп незначно випереджає Джо Байдена в 6 штатах – опитування щодо кандидатів в Президенти США

У середньому респонденти більш прихильно ставилися до перебування Трампа на посаді: 51% відповіли, що схвалюють його роботу, у порівнянні з 38% у Байдена.

Судді поскаржилися на тиск ДБР і прокуратури, які зареєстрували провадження щодо суддів, але більше нічого не роблять

Правоохоронні органи не хочуть закривати кримінальне провадження, яке зареєстровано на підставі заяви, яку ніхто насправді не писав.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Електронний реєстр військовозобов’язаних, цифровізація військового обліку та що зміниться для обмежено придатних
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аліна Діска
    Аліна Діска
    суддя Сумського окружного адміністративного суду