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Проігнорували вимогу з’явитись до ТЦК: на Черкащині два ухилянти постануть перед судом

22:00, 4 квітня 2024
Правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.
Проігнорували вимогу з’явитись до ТЦК: на Черкащині два ухилянти постануть перед судом
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У Черкаській області одразу два ухилянти постануть перед судом. Про це повідомляє пресслужба обласної прокуратури.

Так, прокурори Смілянської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти стосовно двох чоловіків, які  ухилилися від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України).

Слідством встановлено, що 50-річний житель одного з сіл Черкаського району, будучи придатним до військової служби та керуючись відсутністю бажання бути призваним до лав Збройних Сил України, відмовився отримувати повістку. Однак був завчасно попереджений про необхідність з’явитися до відділу Черкаського РТЦК та СП, проте так і не з’явився.

Ще один обвинувачений – 44-річний переселенець з Донецької області, який також у встановленому законом порядку був попереджений про необхідність з’явитися до військкомату, вимогу проігнорував та без поважних причин до РТЦК та СП у визначений час не з’явився.

У разі доведення вини правопорушникам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 5 років.

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