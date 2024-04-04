Проигнорировали требование явиться в ТЦК: в Черкасской области два уклониста предстанут перед судом

Правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Черкасской области сразу два уклониста предстанут перед судом. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Так, прокуроры Смелянской окружной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в отношении двух мужчин, уклонившихся от призыва на военную службу во время мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины).

Следствием установлено, что 50-летний житель одного из сел Черкасского района, пригодный к военной службе и руководствуясь отсутствием желания быть призванным в ряды Вооруженных Сил Украины, отказался получать повестку. Однако заранее был предупрежден о необходимости явиться в отдел Черкасского РТЦК и СП, однако так и не появился.

Еще один обвиняемый – 44-летний переселенец из Донецкой области, который также в установленном законом порядке был предупрежден о необходимости явиться в военкомат, требование проигнорировал и без уважительных причин в РТЦК и СП в определенное время не явился.

В случае доказательства вины правонарушителям грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

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