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Укрпошта анонсувала нові марки з новітніми зразками зброї українського виробництва: фото

15:45, 8 квітня 2024
Новинку буде введено в обіг 13 квітня, але передзамовлення доступне вже зараз.
Укрпошта анонсувала нові марки з новітніми зразками зброї українського виробництва: фото
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«Укрпошта» анонсувала благодійний випуск нового поштового блоку з воєнними марками «Зброя перемоги. Made in UA». Про це повідомляє пресслужба компанії.

У поштовому блоці — шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:

  • розвідувальний безпілотний комплекс Shark;
  • ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий»;
  • FPV-дрон «Ескадрон»;
  • самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана»;
  • бронеавтомобіль «Козак»;
  • морський дрон MAGURA V5.

Зазначається, що новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Вже зараз марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні, можна передзамовити на сайті «Укрпошти». А з 13-15 квітня українці зможуть придбати їх у відділеннях по всій країні.

Зазначається, що 30 грн з кожного проданого поштового блока – донат на підтримку Сил безпеки й оборони України. Тираж нової поштової марки становить 120 тисяч екземплярів. Дизайнери – Сергій та Олександр Харуки.

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