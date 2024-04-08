Укрпошта анонсувала нові марки з новітніми зразками зброї українського виробництва: фото

Новинку буде введено в обіг 13 квітня, але передзамовлення доступне вже зараз.

«Укрпошта» анонсувала благодійний випуск нового поштового блоку з воєнними марками «Зброя перемоги. Made in UA». Про це повідомляє пресслужба компанії.

У поштовому блоці — шість марок з новітніми зразками зброї українського виробництва:

розвідувальний безпілотний комплекс Shark;

ударний оперативно-тактичний безпілотний авіаційний комплекс «Лютий»;

FPV-дрон «Ескадрон»;

самохідна артилерійська установка (САУ) «Богдана»;

бронеавтомобіль «Козак»;

морський дрон MAGURA V5.

Зазначається, що новинку буде введено в обіг 13 квітня – в День працівника оборонно-промислового комплексу України.

Вже зараз марки та листівки зі зброєю, виробленою в Україні, можна передзамовити на сайті «Укрпошти». А з 13-15 квітня українці зможуть придбати їх у відділеннях по всій країні.

Зазначається, що 30 грн з кожного проданого поштового блока – донат на підтримку Сил безпеки й оборони України. Тираж нової поштової марки становить 120 тисяч екземплярів. Дизайнери – Сергій та Олександр Харуки.

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