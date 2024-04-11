Україна отримала чергову військову допомогу від Литви

Литва передала Україні антидрони, генератори та розкладачки.

Джерело фото: lrt

Литва передала країні антидрони, генератори та розкладачки у рамках надання підтримки, повідомило в четвер Міністерство оборони, пише LRT.

Згідно з інформацією від Міноборони, ця допомога надійшла до воюючої держави у четвер.

«Підтримка Литвою України постійна. Ми допомагаємо Україні всіма можливими способами та шукаємо способи збільшення цієї допомоги. Зброя та техніка, що постачаються нами та нашими союзниками, роблять найважливіший внесок у боротьбу України за свободу», – заявив міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас.

Цього року Литва вже поставила Україні 155-міліметрові боєприпаси, бронетранспортери М577, системи протидії дронам, а також інше обладнання та теплий одяг для зимового сезону. Загалом підтримка від Литви оцінюється приблизно у мільярд євро, з яких понад 600 мільйонів євро припадають на військову допомогу.

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