У застосунку «Моя податкова» запустили новий сервіс для ФОП

У ДПС розповіли про нові послуги для підприємців у застосунку.

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У мобільному застосунку «Моя податкова» стали доступні нові сервіси для фізичних осіб — підприємців. Про це повідомили у Державній податковій службі.

У ДПС зазначили, що близько 70 тисяч користувачів вже завантажили застосунок на смартфон.

Відтепер там доступні нові сервіси для ФОП, а саме:

мій ФОП у розділі «Мої дані» застосунку:

інформація про реєстрацію ФОП та обрання спрощеної системи оподаткування;

подання податкових декларацій платника єдиного податку:

для ФОП, які обрали спрощену систему оподаткування 1-3 груп, у розділі «Послуги»;

сплата податків:

доступна у «Стані розрахунків з бюджетом» розділу «Послуги».

Раніше ми писали, що в Україні зростає кількість фізичних осіб — підприємців. Як повідомляють у Міністерстві юстиції, у І кварталі цього року українці відкрили 74 439 ФОПів, що на 34% більше, ніж минулоріч. Для порівняння, за І квартал 2023 було зареєстровано 55 525 ФОПів, а за такий самий період 2022 року – 48 959.

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