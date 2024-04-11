В приложении «Моя налоговая» запустили новый сервис для ФЛП

В ГНС рассказали о новых услугах для предпринимателей в приложении.

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В мобильном приложении «Моя налоговая» стали доступны новые сервисы для физических лиц — предпринимателей. Об этом сообщили в Государственной налоговой службе.

В ГПС отметили, что около 70 тысяч пользователей уже скачали приложение на смартфон.

Теперь там доступны новые сервисы для ФЛП, а именно:

мой ФЛП в разделе «Мои данные» приложения:

информация о регистрации ФЛП и избрании упрощенной системы налогообложения;

подача налоговых деклараций плательщика единого налога:

для ФЛП, избравших упрощенную систему налогообложения 1-3 групп, в разделе «Услуги»;

уплата налогов:

доступна в «Состояние расчетов с бюджетом» раздела «Услуги».

Ренее мы писали, в Украине растет количество физических лиц - предпринимателей. Как сообщают в Министерстве юстиции, в I квартале этого года украинцы открыли 74 439 ФЛП, что на 34% больше, чем в прошлом году. Для сравнения, за I квартал 2023 года было зарегистрировано 55 525 ФЛП, а за такой же период 2022 года – 48 959.

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