В Черкассах подростки пили и курили возле подъезда: наказали несовершеннолетних, их родителей и продавца магазина с алкоголем

Черкасские ювенальные полицейские составили протоколы против подростков, их родителей и разоблачили магазин, где им продали алкоголь.

Источник фото: Полиция Черкасской области

В Черкассах полицейские составили протоколы за подростковое пьянство и курение у подъезда, которое попало на видео. Полицейские составили админматериалы на родителей несовершеннолетних и еще один протокол получил 17-летний правонарушитель за курение в общественном месте. Об этом сообщает полиция Черкасской области.

Инспекторы ювенальной превенции провели с юношами беседу на тему правового воспитания, напомнив им о законах, регулирующих эти ситуации.

В соответствии с Кодексом Украины об административных правонарушениях, подросткам в возрасте от 16 до 18 лет за курение в общественном месте может быть составлен административный протокол и наложен штраф от 85 гривен.

Также правоохранители установили магазин, где несовершеннолетние приобрели алкоголь, и составили протокол на продавца за нарушение законодательства.

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