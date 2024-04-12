У Черкасах підлітки пили та палили біля під’їзду: покарали неповнолітніх, їх батьків та продавця магазину з алкоголем

Черкаські ювенальні поліцейські склали протоколи проти підлітків, їх батьків та викрили магазин, де їм продали алкоголь.

Джерело фото: Поліція Черкаської області

У Черкасах поліцейські склали протоколи за підліткове пияцтво та куріння біля під’їзду, яке потрапило на відео. Поліцейські склали адмінматеріали на батьків неповнолітніх та ще один протокол отримав 17-річний правопорушник за куріння у громадському місці. Про це повідомляє поліція Черкаської області.

Інспектори ювенальної превенції провели з юнаками бесіду на тему правового виховання, нагадавши їм про закони, що регулюють ці ситуації.

Відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, підліткам віком від 16 до 18 років за куріння у громадському місці може бути складено адміністративний протокол і накладено штраф від 85 гривень.

Також правоохоронці встановили магазин, де неповнолітні придбали алкоголь, і склали протокол на продавця за порушення законодавства.

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