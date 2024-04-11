Украина получила очередную военную помощь от Литвы

Литва передала Украине антидроны, генераторы и раскладушки.

Источник фото: lrt

Литва передала стране антидроны, генераторы и раскладушки в рамках оказания поддержки, сообщило в четверг Министерство обороны, пишет LRT.

Согласно информации от Минобороны, эта помощь поступила в воюющее государство в четверг.

"Поддержка Литвой Украины постоянная. Мы помогаем Украине всеми возможными способами и ищем способы увеличения этой помощи. Оружие и техника, поставляемые нами и нашими союзниками, делают важнейший вклад в борьбу Украины за свободу", - заявил министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас.

В этом году Литва уже поставила Украине 155-миллиметровые боеприпасы, бронетранспортеры М577, системы противодействия дронам, а также другое оборудование и теплую одежду для зимнего сезона. В целом поддержка от Литвы оценивается примерно в миллиард евро, из которых более 600 миллионов евро приходятся на военную помощь.

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