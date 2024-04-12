На Черкащині загорівся електровоз під час руху: фото ліквідації пожежі

Під час руху електровоза виникла пожежа у високовольтній камері локомотива.

Джерело фото: ДСНС

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На Черкащині рятувальники ліквідували пожежу електровоза. Як розповіли у Державній службі України з надзвичайних ситуацій, подія трапилася 11 квітня у селі Сотники Корсунь-Шевченківської територіальної громади.

«Під час руху електровоза виникла пожежа у високовольтній камері локомотива.

Рятувальники ліквідували загорання», - зазначили у ДСНС та додали, що причина виникнення загорання встановлюється.

На щастя, постраждалих немає.

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