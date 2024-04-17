В Німеччині знайшли понад 150 українських дітей, яких викрала і депортувала росія

Українські правоохоронці знайшли 161 дитину у Німеччині.

Джерело фото: ukrinform

Українським правоохоронцям вдалося встановити місцезнаходження 161 української дитини на території Німеччини, які стали жертвами викрадення російськими загарбниками та були депортовані до росії або білорусі. Про це повідомив глава Нацполіції Іван Вигівський, пише Національна поліція України.

«Завдяки нашій співпраці з правоохоронними органами ФРН за напрямом документування воєнних злочинів російської федерації, а саме депортації та примусового переміщення українських дітей, встановлено місцезнаходження в Німеччині 161 української дитини, які розшукувались як примусово переміщені на тимчасово окуповані території або депортовані до рф та білорусі», — поінформував Вигівський.

Голова Нацполіції відзначив також проблему воєнних злочинів, скоєних російськими загарбниками на території України та документованих Нацполіцією. Київ розраховує на підтримку партнерів у притягненні відповідальних осіб до суду як в Україні, так і в інших країнах, включаючи Міжнародний кримінальний суд та Спеціальні трибунали.

«Ми зацікавлені у спільних діях з нашими німецькими партнерами як на двосторонній основі, так і під егідою Європолу», — підкреслив Голова Нацполіції.

Сторони також обговорили питання підтримки європейських партнерів у внесенні відомостей про російських воєнних злочинців до Шенгенської інформаційної системи (SIS).

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