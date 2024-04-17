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В Германии нашли более 150 украинских детей, которых похитила и депортировала россия

12:41, 17 апреля 2024
Украинские правоохранители нашли 161 ребенка в Германии.
В Германии нашли более 150 украинских детей, которых похитила и депортировала россия
Источник фото: ukrinform
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Украинским правоохранителям удалось установить местонахождение 161 украинского ребенка на территории Германии, которые стали жертвами похищения российскими захватчиками и были депортированы в россию или беларусь. Об этом сообщил глава Нацполиции Иван Выговский, пишет Национальная полиция Украины.

"Благодаря нашему сотрудничеству с правоохранительными органами ФРГ по направлению документирования военных преступлений российской федерации, а именно депортации и принудительного перемещения украинских детей, установлено местонахождение в Германии 161 украинского ребенка, которые разыскивались как принудительно перемещенные на временно оккупированные территории или депортированы в рф и беларусь", - сообщил Выговский.

Глава Нацполиции отметил также проблему военных преступлений, совершенных российскими захватчиками на территории Украины и документированных Нацполицией. Киев рассчитывает на поддержку партнеров в привлечении ответственных лиц к суду как в Украине, так и в других странах, включая Международный уголовный суд и Специальные трибуналы.

"Мы заинтересованы в совместных действиях с нашими немецкими партнерами как на двусторонней основе, так и под эгидой Европола", - подчеркнул Глава Нацполиции.

Стороны также обсудили вопросы поддержки европейских партнеров во внесении сведений о российских военных преступниках в Шенгенскую информационную систему (SIS).

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