Віталій Кім повідомив, чи буде на Миколаївщині пляжний сезон

На Миколаївщині цього року курортний сезон офіційно не буде відкрито. Відпочинок біля моря наразі небезпечний через обстріли. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
«Що стосується Миколаївщини, то море буде закрите. Лимани та річки, де можна відпочивати та безпечно — будуть відкритими і ми до цього готуємось. Але море буде закритим — я так бачу», - зазначив Кім.
Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Одесі планують відкрити пляжі.
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