Віталій Кім повідомив, чи буде на Миколаївщині пляжний сезон

Голова Миколаївської ОВА зазначив, що лимани та річки будуть відкритими для відпочинку.

На Миколаївщині цього року курортний сезон офіційно не буде відкрито. Відпочинок біля моря наразі небезпечний через обстріли. Про це в коментарі «Укрінформу» заявив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

«Що стосується Миколаївщини, то море буде закрите. Лимани та річки, де можна відпочивати та безпечно — будуть відкритими і ми до цього готуємось. Але море буде закритим — я так бачу», - зазначив Кім.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Одесі планують відкрити пляжі.

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