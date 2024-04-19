Виталий Ким сообщил, будет ли на Николаевщине пляжный сезон

Глава Николаевской ОВА отметил, что лиманы и реки будут открытыми для отдыха.

В Николаевской области в этом году курортный сезон официально не будет открыт. Отдых у моря пока опасен из-за обстрелов. Об этом в комментарии «Укринформу» заявил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.

«Что касается Николаевщины, то море будет закрыто. Лиманы и реки, где можно отдыхать и безопасно, будут открытыми и мы к этому готовимся. Но море будет закрытым – я так вижу», - отметил Ким.

Напомним, «Судебно-юридическая газета» писала, что в Одессе планируют открыть пляжи.

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