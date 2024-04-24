Посадовицю КП «Київський метрополітен» підозрюють у збитковій реконструкції бази відпочинку на понад 300 тисяч гривень

Керівниця КП «Київський метрополітен» обвинувачена у завищенні цін на ремонтні роботи на базі відпочинку «Метро».

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Подільська окружна прокуратура міста Києва направила до суду обвинувальний акт стосовно керівниці кошторисного відділу КП «Київський метрополітен» у зв'язку з обвинуваченням у службовій недбалості, яка мала серйозні наслідки. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

В ході розслідування встановлено, що між КП «Київський метрополітен» та підрядною організацією було укладено кілька договорів на проведення капітального ремонту блоків у котеджах бази відпочинку «Метро» у селі Літки на Київщині.

Згідно зі слідчими даними, обвинувачена допустила безпідставне завищення цін при формуванні кошторису на ремонтно-будівельні роботи, незважаючи на те, що роботи виконувалися за звичайних умов. Це призвело до значного збільшення вартості ремонту.

За результатами судової економічної експертизи встановлено, що ці дії спричинили збитки для бюджету столиці у розмірі понад 300 тисяч гривень.

Нагадаємо, що раніше прокурорами було скеровано до суду обвинувальний акт стосовно підрядника, що виконував будівельні роботи.

В даний час обвинувальний акт відносно посадовиці передано до суду для розгляду по суті. Санкція статті, за якою вона обвинувується, передбачає до п'яти років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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