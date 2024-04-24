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Чиновницу КП «Киевский метрополитен» подозревают в убыточной реконструкции базы отдыха на более 300 тысяч гривен

13:43, 24 апреля 2024
Руководитель КП «Киевский метрополитен» обвиняется в завышении цен на ремонтные работы на базе отдыха «Метро».
Чиновницу КП «Киевский метрополитен» подозревают в убыточной реконструкции базы отдыха на более 300 тысяч гривен
Источник фото: Киевская городская прокуратура
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Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении руководительницы сметного отдела КП "Киевский метрополитен" в связи с обвинением в служебной халатности, которая имела серьезные последствия. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

В ходе расследования установлено, что между КП "Киевский метрополитен" и подрядной организацией было заключено несколько договоров на проведение капитального ремонта блоков в коттеджах базы отдыха "Метро" в селе Летки Киевской области.

Согласно следственным данным, обвиняемая допустила безосновательное завышение цен при формировании сметы на ремонтно-строительные работы, несмотря на то, что работы выполнялись при обычных условиях. Это привело к значительному увеличению стоимости ремонта.

По результатам судебной экономической экспертизы установлено, что эти действия повлекли убытки для бюджета столицы в размере более 300 тысяч гривен.

Напомним, что ранее прокурорами был направлен в суд обвинительный акт в отношении подрядчика, выполнявшего строительные работы.

В настоящее время обвинительный акт в отношении чиновницы передан в суд для рассмотрения по существу. Санкция статьи, по которой она обвиняется, предусматривает до пяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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