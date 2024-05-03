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Пасажирів українсько-чеського потягу штрафуватимуть до 5000 євро: причини

20:26, 3 травня 2024
Затримка потяга та невиконання пасажирами митних правил загрожує штрафом.
Пасажирів українсько-чеського потягу штрафуватимуть до 5000 євро: причини
Джерело фото: Postfactum.info
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З початку березня прямі потяги з української станції Чоп до Праги здійснюються з певними труднощами через тривалі митні перевірки на словацькому кордоні. Перевізник RegioJet попереджає пасажирів про суттєві штрафи у разі затримок, які виникнуть через порушення митних правил, повідомляє proukrainu.blesk.cz.

Протягом останніх тижнів затримки стали частою проблемою для подорожуючих, особливо через строгі перевірки митників у залізничному прикордонному пункті "Чорна-над-Тисою". Це затримує рух потягів і призводить до невдоволення пасажирів.

Радим Янчура, власник RegioJet, заявив, що за кожну хвилину затримки, за яку відповідають пасажири, перевізник має право стягнути штраф у розмірі 1000 крон (приблизно 4800 євро). Проте, наразі ще не було випадків виписання штрафів.

«Як тільки пасажири затримують потяг з власної вини, ми маємо штраф у розмірі 1000 крон за хвилину, що відповідає 4800 євро за 120 хвилин», – зазначає власник RegioJet Радім Янчура.

Пасажирів попереджають про необхідність дотримуватися митних правил та обмежень на перевезення товарів, таких як сигарети, алкоголь та продукти харчування. Порушення цих правил може призвести до значних затримок, висадки з поїзда, вилучення та знищення товару, а також накладання штрафу до 5000 євро.

Пасажири відзначають, що митники у пункті пропуску "Чорна-над-Тисою" виявляються особливо прискіпливими, навіть щодо дрібниць, таких як фрукти та овочі, хоча на інших пунктах пропуску такі товари можуть не бути заборонені.

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