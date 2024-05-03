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Пассажиров украинско-чешского поезда будут штрафовать до 5000 евро: причины

20:26, 3 мая 2024
Задержка поезда и невыполнение пассажирами таможенных правил грозит штрафом.
Пассажиров украинско-чешского поезда будут штрафовать до 5000 евро: причины
Источник фото: Postfactum.info
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С начала марта прямые поезда с украинской станции Чоп в Прагу осуществляются с определенными трудностями из-за длительных таможенных проверок на словацкой границе. Перевозчик RegioJet предупреждает пассажиров о существенных штрафах в случае задержек, которые возникнут из-за нарушения таможенных правил, сообщает proukrainu.blesk.cz.

В течение последних недель задержки стали частой проблемой для путешествующих, особенно из-за строгих проверок таможенников в железнодорожном пограничном пункте "Черная-над-Тисой". Это задерживает движение поездов и приводит к недовольству пассажиров.

Радим Янчура, владелец RegioJet, заявил, что за каждую минуту задержки, за которую отвечают пассажиры, перевозчик имеет право взыскать штраф в размере 1000 крон (примерно 4800 евро). Однако, пока еще не было случаев выписывания штрафов.

"Как только пассажиры задерживают поезд по собственной вине, мы имеем штраф в размере 1000 крон за минуту, что соответствует 4800 евро за 120 минут", - отмечает владелец RegioJet Радим Янчура.

Пассажиров предупреждают о необходимости соблюдать таможенные правила и ограничения на перевозку товаров, таких как сигареты, алкоголь и продукты питания. Нарушение этих правил может привести к значительным задержкам, высадке из поезда, изъятию и уничтожению товара, а также наложению штрафа до 5000 евро.

Пассажиры отмечают, что таможенники в пункте пропуска "Черная-над-Тисой" оказываются особенно придирчивыми, даже в отношении мелочей, таких как фрукты и овощи, хотя на других пунктах пропуска такие товары могут не быть запрещены.

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