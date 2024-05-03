Подсистему видеоконференцсвязи обновили: что изменилось

В Государственном предприятии «Информационные судебные системы» сообщили, что подсистема видеоконференцсвязи была обновлена.
Что изменилось:
- Добавлены всплывающие подсказки к кнопкам над видео окном.
- В случае невозможности авторизации через подсистему Электронный суд администратором ВКЗ включается возможность регистрации с помощью сервиса электронной идентификации Id.gov.ua.
- Оптимизирован алгоритм отправки протоколов судебных заседаний в кабинет ЕС с целью ускорения работы сервиса отправки таких сообщений.
Ранее сообщалось, что автоматизированная система документооборота суда будет работать по новым правилам.
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