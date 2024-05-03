Підсистему відеоконференцзв'язку оновили: що змінилося

У підсистемі відеоконференцзв'язку було реалізовано низку функцій.

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У Державному підприємстві «Інформаційні судові системи» повідомили, що підсистему відеоконференцзв'язку було оновлено.

Що змінилося:

- Додано спливаючі підказки до кнопок над відео вікном.

- У випадку неможливості авторизації через підсистему Електронний суд, адміністратором ВКЗ вмикається можливість реєстрації за допомогою сервісу електронної ідентифікації Id.gov.ua.

- Оптимізовано алгоритм відправки протоколів судових засідань до кабінету ЕС з метою пришвидшення роботи сервісу відправки таких повідомлень.

Раніше ми писали, що автоматизована система документообігу суду буде працювати за новими правилами.

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