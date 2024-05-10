У Молдові майже 200 людям загрожує штраф за носіння заборонених георгіївських стрічок

Поліція Молдови зафіксувала 189 людей із забороненими георгіївськими стрічками.

Джерело фото: romania.mfa.gov.ua

Поліція Молдови зафіксувала 9 травня 189 осіб, які порушили заборону на носіння георгіївської стрічки. За інформацією прессекретарки Генерального інспектората поліції Діани Фетко, наразі правоохоронці встановлюють імена порушників. Про це пише Newsmaker.

Фетко повідомила, що зі 189 людей, які попри заборону відзначили 9 травня георгіївську стрічку, 73 особи вже ідентифіковані. «Особи решти встановлять найближчим часом», — додала вона.

Згідно з законодавством, особам, які порушили заборону на носіння георгіївської стрічки, загрожує штраф у розмірі від 4500 до 9000 леїв або від 30 до 60 годин громадських робіт для фізичних осіб. Щодо юридичних осіб та осіб, які обіймають відповідальні посади, передбачені штрафи від 9000 до 18000 леїв.

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